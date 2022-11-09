Senegal'e Sadio Mane'den kötü haber

Bundesliga takımlarından Bayern Münih'te forma giyen Senegalli yıldız Sadio Mane, sakatlığı nedeniyle 2022 Dünya Kupası'nı kaçıracak.

Bayern Münih'in Werder Bremen'i 6-1 mağlup ettiği maçta Sadio Mane, 20. dakikada Amos Pieper ile girdiği pozisyonda sakatlanarak oyun kenarına geldi.

Alman devinin genç teknik direktörü Julian Nagelsmann, Sadio Mane için kontrollerin ardından tedavi sürecinin netleşeceğini söyledi.

"20 Kasım-18 Aralık'ta düzenlenecek turnuvada oynayamayacak"

Fransız basınından Lequipe gazetesi ise Mane'nin 2022 Dünya Kupası'nda oynayamayacağını yazdı.

"Sadio Mane (Senegal) Dünya Kupası'nda oynayamayacak" başlığıyla verilen haberde, "Liverpool'un eski oyuncusu bir kaç hafta yeşil sahalardan uzak kalacak. 20 Kasım-18 Aralık'ta düzenlenecek turnuvada oynayamayacak." denildi.

Kadro cuma günü açıklanacak

Senegal Teknik Direktörü Aliou Cisse, Katar'da mücadele edecek milli takım kadrosunu cuma günü açıklayacak.

Senegal, A Grubu'nda Hollanda, Katar ve Ekvador ile mücadele edecek. Mane, Senegal milli takımıyla çıktığı 93 karşılaşmada 34 gol kaydetti.