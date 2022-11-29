Senegal Dünya Kupası'nda son 16'ya kaldı

A Grubu'nun son maçlarında Ekvador ile Senegal kritik mücadelede karşı karşıya geldi. Mücadeleden Senegal 2-1'lik galibiyetle ayrılarak gruplardan çıkmayı başardı

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda gruplardaki son maçlar oynanmaya başlandı.

Turnuvanın A Grubu'nda Ekvador ile Senegal arasındaki kritik mücadele büyük bir heyecana sahne oldu.

Karşılaşmada kazanan taraf 2-1'lik skorla Senegal oldu. Senegal, Ekvador'u yenerek A Grubu'ndan çıkmayı garantiledi.

Eşitlik Ekvador'a yetmedi

Mücadelede 44. dakikada gol perdesini Senegal adına I. Sarr penaltıdan açtı. Ardından 67. dakikada Ekvador Milli Takımı'nın oyuncusu Caicede skoru eşitledi.

70. dakikada bu sefer Senegal'in yıldız oyuncusu Koulibaly takımı adına kritik golü atan isim oldu.

Senegal son 16'ya kaldı

Senegal bu golle beraber rakibini 2-1'lik skorla yenerken 2022 Dünya Kupası'nda son 16'ya kalmayı başardı.