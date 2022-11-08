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    Sepp Blatter: 2022 Dünya Kupası'nı Katar'a vermek hataydı

    1998'den 2015'e yılına kadar FIFA Başkanlığını yürüten Sepp Blatter, açıklamalarda bulundu. Blatter, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesini bir hata olarak değerlendirdi.
    • 08.11.2022 - 21:00
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 21:01
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    Sepp Blatter: 2022 Dünya Kupası'nı Katar'a vermek hataydı

    Bir yolsuzluk skandalı nedeniyle altı yıl futboldan men edilmeden önce 1998'den 2015'e kadar FIFA'nın başında bulunan Blatter, temmuz ayında suçlamalardan aklandıktan sonra ilk röportajını verdi.

    Eski FIFA başkanı Sepp Blatter, Dünya Kupası'nı Katar'a vermenin bir "hata" olduğunu iddia etti.

    "2022'yi ABD'nin alması gerektiği konusunda gerçekten anlaşmıştık"

    Blatter, İsviçre'deki Tages-Anzeiger'e verdiği demeçte, "2018 Dünya Kupası'nı Rusya'nın ve 2022'yi ABD'nin alması gerektiği konusunda gerçekten anlaşmıştık. Uzun süredir devam eden iki siyasi muhalif Dünya Kupası'na arka arkaya ev sahipliği yapmış olsaydı, bu bir barış jesti olurdu." dedi.

    Sepp Blatter: 2022 Dünya Kupası nı Katar a vermek hataydı #1

    "Tabii ki bir hataydı ama insan hayatta birçok hata yapar"

    Sepp Blatter, Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesinin bir hata olduğunu ilk kez iddia etmiyor. 2014'te, "Evet, tabii ki bir hataydı ama insan hayatta birçok hata yapar. Katar'a ilişkin teknik rapor havanın çok sıcak olduğunu açıkça söyledi ancak yürütme komitesi büyük bir çoğunlukla Katar'da oynamaya karar verdi." demişti.

    Sepp Blatter: 2022 Dünya Kupası nı Katar a vermek hataydı #2


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