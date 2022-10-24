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    Shakhtar Donetsk'ten çağrı: İran'ı Dünya Kupası'ndan men edin

    Shakhtar Donetsk, İran'ın Dünya Kupası'ndan çıkarılmasını ve Ukrayna'nın İran'ın yerine turnuvada yer almasını istiyor.
    • 24.10.2022 - 12:56
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 13:04
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    Shakhtar Donetsk'ten çağrı: İran'ı Dünya Kupası'ndan men edin

    Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'ten, FIFA'ya flaş bir çağrı geldi.

    Kulübün CEO'su Serhiy Palkin yaptığı açıklamada; İran'ın Dünya Kupası'ndan men edilmesi gerektiğini ve yerine ülkeleri Ukrayna'nın dahil edilmesi gerektiğini iddia etti.

    Shakhtar, İran'ın Rusya'ya destek verdiğini iddia ediyor

    Ukrayna kulübü, İran'ın, Ukrayna'daki Rus "terörist saldırılarına" doğrudan müdahil olduğunu iddia ediyor.

    Shakhtar Donetsk ten çağrı: İran ı Dünya Kupası ndan men edin #1

    "Ukrayna halkı İran drone'ları ve füzeleri tarafından öldürülüyor olacak"

    CEO açıklamasında; "İran yönetimi, Dünya Kupası'nda keyifle takımlarını izlerken; Ukrayna halkı, İran drone'ları ve füzeleri tarafından öldürülüyor olacak." dedi.

    Shakhtar Donetsk ten çağrı: İran ı Dünya Kupası ndan men edin #2

    "Rusya! Ukraynalıları öldürüyorsunuz"

    Daha önce Shakhtar antrenörü, savaşta hayatını kaybetmişti. Mart ayında sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlayan kulüp CEO'su Serhiy Palkin, bir genç takım antrenörünün Rus kurşunuyla öldüğünü söyledi.

    Palkin o dönem yaptığı açıklamada; "Dün bir çalışan hayatını kaybetti. O, genç takımda çocukların koçuydu. Bir Rus kurşunuyla öldürüldü. Rusya! Ukraynalıları öldürüyorsunuz. Bu çılgınlığı durdurun!" demişti.

    İran'ın rakipleri

    İran, Dünya Kupası'nda B grubunda İngiltere, ABD ve Galler ile mücadele edecek.

    Shakhtar Donetsk ten çağrı: İran ı Dünya Kupası ndan men edin #3


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