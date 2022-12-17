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    Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Fas'ı destekleyeceğim

    Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan-Fas mücadelesinde, Fas'ı destekleyeceğini söyledi.
    • 17.12.2022 - 16:32
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    Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Fas'ı destekleyeceğim

    Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas'ın karşı karşıya geleceği karşılaşmayı değerlendirdi.

    "Komşularınızı seçemiyorsunuz"

    Cumhurbaşkanı Vucic, "Hırvatistan'ı destekleyen herkesi tebrik ediyorum. Ben Arjantin ve Fas'ı destekliyorum. Komşularınızı seçemiyorsunuz, Tanrı sizi orada yaratıyor ancak dostlarınızı seçebiliyorsunuz." dedi.

    Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Fas ı destekleyeceğim #1

    "Dünya kupası 3'üncülük maçında Fas'ı destekleyeceğim"

    Herkese saygı duyduğunu vurgulayan Vucic, "Deniz için Hırvatistan'a gidebilirsiniz ama ben gitmem. Hırvatistan'ı destekleyebilirsiniz de ama ben desteklemiyorum.

    2022 FIFA Dünya kupası 3'üncülük maçında Fas'ı destekleyeceğim. Onlar bizim kardeşlerimiz ve Kosova'nın bağımsızlığını asla kabul etmeyecekler." ifadelerini kullandı.

    Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Fas ı destekleyeceğim #2


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