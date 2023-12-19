Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in hatırası Katar'da yaşatılıyor Arjantin Milli Takımı 1 yıl önce 2022 Dünya Kupası'nda Fransa ile oynadığı tarihi finalde penaltılar sonucunda galip gelerek 36 yıl sonra kupayı kazanmıştı. Lionel Messi önderliğindeki Arjantin'in başarısı Katar'da yankı bulmaya devam ediyor.

AA

Katar'da geçtiğimiz yıl düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin Milli Takımı'nın hatırası Katar'ın başkenti Doha'da yaşatılıyor.

Turnuva boyunca otelde konaklamayı tercih eden birçok milli takımın aksine Arjantin Milli Takımı futbolcularının konaklamayı tercih ettiği Katar Üniversitesi'ndeki 90 odalı öğrenci yurdu, şampiyonanın 1. yıl dönümünde mavi ve beyaz renklerle dikkat çekiyor.

Erkek öğrenci yurdu olarak kullanılan odalarda futbolcuların portrelerinin yanı sıra yurdun büyük bir bölümünde Arjantin Milli Takımı'nın resimleri yer alıyor.

Messi'nin kupa ile uyuduğu oda

18 Aralık 2022 tarihinde oynanan final maçında Fransa’yı penaltı atışları sonucu geçerek Dünya Kupası’nı kazanan Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi kupa ile birlikte yurttaki B 201 nolu odada uyuyarak poz vermiş ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Bu paylaşım 55 milyona yakın beğeni alarak Instagram'da en çok beğenilen fotoğraflar arasına girmişti.

Arjantinliler, kutlama yaptı

Ayrıca Arjantinli taraftarlar, Arjantin Milli Takımı’nın Dünya Kupası'nı kazanmasının yıldönümünü, Buenos Aires'te Lionel Messi için hazırlanan duvar resmi önünde kutladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)