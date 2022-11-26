Szczesny'den üst üste kritik kurtarışlar

2022 Katar Dünya Kupası C Grubu maçında Polonya'nın kalecisi Wojciech Szczesny, Suudi Arabistan karşısında yaptığı penaltı kurtarışıyla maça damga vurdu.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda C Grubu'nun ikinci maçları başlarken Czeslaw Michniewicz'in ekibi Polonya ile Herve Renard'ın yönetimindeki Suudi Arabistan ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin yıldızı ise Polonya'nın Juventus forması giyen file bekçisi Wojciech Szczesny oldu. Takımının mücadeleyi 1-0 önde götürdüğü sırada Suudi Arabistan'ın penaltısını kurtaran 32 yaşındaki kaleci maç damgasını vurdu.

Al Shehri, yerde kaldı, hakem VAR'a bakıp penaltıyı verdi

Ceza sahası içi sağ çaprazında şut açısı arayan Al Shehri, Bielik ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi, fakat hakem oyunu devam ettirdi.

VAR tavsiyesi üzerine kenara gelen hakem Smpaio, Al Shehri'nin ceza sahası içi sağ çaprazında Bielik ile girdiği mücadeleyi, monitörden izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

Szczesny'den önemli iki kurtarış

45. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Al Dawsari sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, sağına uzanan kaleci Szczesny topu çıkardı. Daha sonra sol çaprazdan Al Burayk vurdu, Szczesny yine çıkardı.