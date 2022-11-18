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    Tarihin en pahalı Dünya Kupası Katar'da düzenlenecek

    Tarihin en pahalı Dünya Kupası Katar'da düzenlenecek

    Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın şimdiye kadarki en pahalı Dünya Kupası organizasyonu olduğu belirtildi. Katar, turnuvayı düzenlemek için 300 milyar dolar harcadı.
    • 18.11.2022 - 14:25
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 14:31
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    Katar'da 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde yapılacak olan 2022 Dünya Kupası'nın şuana kadarki en pahalı Dünya Kupası organizasyonu olduğu kaydedildi.

    ABD'nin yayın kuruluşu Bloomberg'in haberine göre, Katar turnuvayı düzenlemek için 12 yılda 300 milyar dolar para harcadı.

    7 yeni futbol stadyumu inşa edildi

    Katar'ın başkenti Doha, Orta Doğu'da organize edilen ilk Dünya Kupası süresince 1 milyondan fazla taraftarı misafir etmek için inşa edilen yeni oteller ve stadyumlarla dönüşüme uğradı.

    Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 7 yeni futbol stadyumu, stadyumların entegrasyonu için bir metro bağlantısı, bir havaalanı, oteller, hastaneler ve alışveriş merkezleri inşa edildi.

    Tarihin en pahalı Dünya Kupası Katar da düzenlenecek #1

    Rusya 11.6 milyar dolar harcamıştı

    2018 yılında turnuvaya ev sahipliği yapan Rusya ise bu kapsamda 11.6 milyar dolar harcamıştı.

    Tarihin en pahalı Dünya Kupası Katar da düzenlenecek #2

    Katar, 5.4 milyar dolar gelir bekliyor

    Katar düzenlenecek olan Dünya Kupası'ndan yaklaşık 5.4 milyar dolarlık gelir bekleniyor.

    Son Dünya Kupası'nı ekran başında yaklaşık 3.6 milyar kişi izlerken Katar'daki organizasyonda bu sayının da aşılacağı bekleniyor.

    Tarihin en pahalı Dünya Kupası Katar da düzenlenecek #3

    Turnuva 200'den fazla ülkede yayınlanacak

    Pazar günü Katar-Ekvador maçıyla başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası, 200'den fazla ülkede yayınlanacak.

    Tarihin en pahalı Dünya Kupası Katar da düzenlenecek #4

    Tarihin en pahalı Dünya Kupası Katar da düzenlenecek #5

    Tarihin en pahalı Dünya Kupası Katar da düzenlenecek #6


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