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Türk takımlarının Dünya Kupası gelirleri
- Haber Merkezi
- 15.12.2022 - 12:18
- Güncelleme : 15.12.2022 - 12:36
FIFA, Katar 2022 Dünya Kupası'na futbolcu gönderen kulüplere futbolcu başına günlük 10 bin dolar ödeme yapılacağını açıkladı.
FIFA, kulüplere ödenen ücretlerin bir futbolcunun son 2 sezonda forma giydiği kulüplere bölüneceğini belirtti.
Kulüplerin alacağı paylar finalistler ve üçüncülük maçına çıkacakların belirlenmesiyle kesinleşti.
FIFA, bu paket kapsamında 12 kulübe toplam 3 milyon 226 bin 219 dolar ödeyecek.
Beşiktaş zirvede
Buna göre, FIFA'dan alınacak parada zirveyi Beşiktaş aldı.
AA'nın haberine göre; Beşiktaş 8 futbolcu için (N'Kodou, Atiba, Weghorst, Saiss, Batshuayi, Larin, Vida, Aboubakar) toplam 1 milyon 55 bin 14 dolar alacak.
Beşiktaş sadece Vida'dan 299 bin 657 dolar kazandı.
Takımların kazançları
Galatasaray'a 6 futbolcu için (Muslera, Torreira, Mertens, Seferoviç, Nelsson, Yedlin) toplam 512 bin 123 dolar ödenecek.
Hatayspor, Adekugbe ve Munir Mohammedi için toplam 429 bin 506 dolar alacak.
Fenerbahçe 3 futbolcu için (Batshuayi, Valencia, Min-Jae Kim) toplam 296 bin 876 dolara hak kazandı.
Kayserispor da 3 futbolcu için (Majid Hosseini, Ali Kerimi, Aziz Behich) toplam 273 bin 767 dolar alacak.
Trabzonspor 4 futbolcu için (Maxi Gomez, Larssen, Cornelius, Majid Hosseini) toplam 210 bin 452 dolara hak kazandı.
6 kulüp pastadan birer futbolcu için pay alacaklar. Bunlar: Alanyaspor (Famara Diedhiou) 145.562 dolar, Antalyaspor (Hadji Wright) 138.369 dolar, Konyaspor (Calvo) 27.329 dolar, Giresunspor (Aziz Behich) 79.685 dolar, Kasımpaşa (Mabil Awer) 32.219 dolar, Başakşehir (Aziz Behich) 25.315 dolar