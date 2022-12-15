Türk takımlarının Dünya Kupası gelirleri

Dünya Kupası'na Türkiye'den futbolcu gönderen 12 takımın kazancı belli oldu.

FIFA, Katar 2022 Dünya Kupası'na futbolcu gönderen kulüplere futbolcu başına günlük 10 bin dolar ödeme yapılacağını açıkladı.

FIFA, kulüplere ödenen ücretlerin bir futbolcunun son 2 sezonda forma giydiği kulüplere bölüneceğini belirtti.

Kulüplerin alacağı paylar finalistler ve üçüncülük maçına çıkacakların belirlenmesiyle kesinleşti.

FIFA, bu paket kapsamında 12 kulübe toplam 3 milyon 226 bin 219 dolar ödeyecek.

Beşiktaş zirvede

Buna göre, FIFA'dan alınacak parada zirveyi Beşiktaş aldı.

AA'nın haberine göre; Beşiktaş 8 futbolcu için (N'Kodou, Atiba, Weghorst, Saiss, Batshuayi, Larin, Vida, Aboubakar) toplam 1 milyon 55 bin 14 dolar alacak.

Beşiktaş sadece Vida'dan 299 bin 657 dolar kazandı.

Takımların kazançları

Galatasaray'a 6 futbolcu için (Muslera, Torreira, Mertens, Seferoviç, Nelsson, Yedlin) toplam 512 bin 123 dolar ödenecek.

Hatayspor, Adekugbe ve Munir Mohammedi için toplam 429 bin 506 dolar alacak.

Fenerbahçe 3 futbolcu için (Batshuayi, Valencia, Min-Jae Kim) toplam 296 bin 876 dolara hak kazandı.

Kayserispor da 3 futbolcu için (Majid Hosseini, Ali Kerimi, Aziz Behich) toplam 273 bin 767 dolar alacak.

Trabzonspor 4 futbolcu için (Maxi Gomez, Larssen, Cornelius, Majid Hosseini) toplam 210 bin 452 dolara hak kazandı.

6 kulüp pastadan birer futbolcu için pay alacaklar. Bunlar: Alanyaspor (Famara Diedhiou) 145.562 dolar, Antalyaspor (Hadji Wright) 138.369 dolar, Konyaspor (Calvo) 27.329 dolar, Giresunspor (Aziz Behich) 79.685 dolar, Kasımpaşa (Mabil Awer) 32.219 dolar, Başakşehir (Aziz Behich) 25.315 dolar