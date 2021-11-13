Türkiye-Cebelitarık - CANLI SKOR

Dünya Kupası'na katılma yolunda şansını sürdüren A Milli Takımımız, elemelerin en zayıf ülkelerinden Cebelitarık’ı ağırlayacak.

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38' Goooooool… Türkiye 2-0 Cebelitarık (Halil Dervişoğlu)

22' Maçın hakemi Boiko, Olivero'nun Zeki'ye yaptığı faul sonucu VAR incelemesine gitti ve oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Cebelitarık 10 kişi kaldı.

11' Goooooool… Türkiye 1-0 Cebelitarık (Kerem Aktürkoğlu)

9' Burak Yılmaz'ın ceza sahasından çevirdiği top kaleci Coleing'de kaldı.

4' Zeki'nin ceza sahasındaki şutu auta çıktı.

1' Maç başladı.

Stefan Kuntz A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık’ı konuk ediyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan Türkiye-Cebelitarık maçı saat 20.00'de başladı

Ukrayna Futbol Federasyonundan hakem Serhiy Boiko'nun düdük çaldığı 90 dakika TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Orkun, Kerem, Halil, Hakan, Barış Alper, Burak

Cebelitarık: Coleing, Mouelhi, Chipolina, Annesley, Olivero, De Barr, Wiseman, Sergeant, Walker, Jolley, Valarino