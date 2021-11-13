Türkiye-Cebelitarık maçının ilk 11'leri

Dünya Kupası'na katılma yolunda şansını sürdüren A Milli Takımımız, elemelerin en zayıf ülkelerinden Cebelitarık’ı ağırlayacak.

Stefan Kuntz A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık’ı konuk edecek.

Ay Yıldızlılar, elemelerin en zayıf ülkelerinden olan Cebelitarık karşısında farklı galip gelerek averajını da iyi duruma getirmek istiyor.

Milliler, Cebelitarık mücadelesinden sonra Karadağ ile 16 Kasım Salı günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak. Türkiye, Norveç’in 5 gol averaj gerisinde bulunuyor.

Grup maçlarının tamamlanmasının ardından puan eşitliği durumunda, genel averaja bakılacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak Türkiye-Cebelitarık maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

Ukrayna Futbol Federasyonundan hakem Serhiy Boiko'nun düdük çalacağı 90 dakika TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Orkun, Kerem, Halil, Hakan, Barış Alper, Burak

Cebelitarık: Coleing, Mouelhi, Chipolina, Annesley, Olivero, De Barr, Wiseman, Sergeant, Walker, Jolley, Valarino