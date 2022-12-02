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    Uruguay, Gana'yı yenmesine rağmen elendi

    2022 Katar Dünya Kupası'nın H Grubu üçüncü ve son maçında Uruguay Gana'yı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Uruguay, kazanmasına rağmen Güney Kore'nin Portekiz'i yenmesinden dolayı elendi.
    • 02.12.2022 - 20:03
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 20:12
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    Uruguay, Gana'yı yenmesine rağmen elendi

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda H Grubu'nun üçüncü ve son maçında Diego Alonso'nun ekibi Uruguay ile Otto Addo'nun yönetimindeki Gana, Al Janoub Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Mücadele Uruguay'ın 2-0 üstünlüğüyle bitti. Buna rağmen Uruguay, Güney Kore'nin Portekiz'i 2-1 mağlup etmesiyle turnuvaya veda etti.

    Gana penaltı kaçırdı

    Mücadelenin 21. dakikasında Gana, penaltı kazandı. Topun başına Andre Ayew geçerken Uruguay kalecisi Sergio Rochet penaltıyı kurtardı. Penaltı pozisyonundan 5 dakika sonra ise Uruguay üstünlük golünü buldu.

    Uruguay'ın golleri Arrascaeta'dan

    Sağ kanattan gelişen atakta Luis Suarez ceza sahasında topla buluşurken kaleciden dönen topu Giorgian de Arrascaeta tamamladı ve takımını öne geçirdi.

    Uruguay'ın üstünlük golünün ardından 31. dakikada ise Giorgian de Arrascaeta farkı ikiye yükseltti. Luis Suarez'in ceza sahasına havalandırdığı topta düzgün bir vuruşla kaleciyi mağlup eden Arrascaeta, takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti.

    İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmazken devreye Uruguay'ın 2-0'lık üstünlüğüyle girildi.

    Uruguay turnuvaya veda etti

    Bu sonucun ardından Uruguay 4 puana ulaşırken Gana 3 puanla turnuvayı tamamladı. Gruptaki son maçların ardından Güney Kore ve Uruguay 4 puana ulaştı.

    Güney Kore, Uruguay'a göre daha fazla gol attığı için bir üst tura adını yazdıran takım oldu.


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