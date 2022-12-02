Petrol
85.46
-1.63%
Euro
19.6177
0.01%
Dolar
18.6354
0.01%
Altın
1.075
-0.44%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
321.210
-0.02%
BTXN Coin
5.39
-3.57%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C
    Uruguay'ın elenmesiyle Luis Suarez gözyaşlarını tutamadı

    Uruguay'ın elenmesiyle Luis Suarez gözyaşlarını tutamadı

    2022 Dünya Kupası'nın H Grubu son maçında Uruguay, Gana'yı 2-0 yenmesine rağmen turnuvaya veda etti. Maç sonunda ise takımın yıldız futbolcusu Luis Suarez gözyaşlarına hakim olamadı.
    • 02.12.2022 - 20:42
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 20:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda H Grubu'nun üçüncü ve son maçında Diego Alonso'nun ekibi Uruguay ile Otto Addo'nun yönetimindeki Gana, Al Janoub Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Mücadele Uruguay'ın 2-0 üstünlüğüyle bitti. Buna rağmen Uruguay, Güney Kore'nin Portekiz'i 2-1 mağlup etmesiyle turnuvaya veda etti.

    Uruguay, Güney Kore'nin gol atmasıyla elendi

    Maçın son bölümlerine kadar Uruguay, grubu ikinci sırada bitiriyordu. Ancak Güney Kore, Portekiz karşısında Hee-Chan Hwang ile 90+1'de golü bularak mücadeleyi 2-1 kazandı.

    Bu sonuçla Güney Kore grubu ikinci sırada tamamlayarak Uruguay'ın elenmesine neden oldu.

    Uruguay ın elenmesiyle Luis Suarez gözyaşlarını tutamadı #1

    Luis Suarez ağladı

    Kore'nin gol haberinden sonra tecrübeli futbolcu Luis Suarez üzüntüsünü gizleyemedi ve gözyaşlarına boğuldu.

    Uruguay ın elenmesiyle Luis Suarez gözyaşlarını tutamadı #2

    Uruguay ın elenmesiyle Luis Suarez gözyaşlarını tutamadı #3


    Yaya geçidinde durmayan otomobil 2 kişiyi yaraladı
    3. Sayfa

    Yaya geçidinde durmayan otomobil 2 kişiyi yaraladı

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Batman'da 2 okuldan 120 bin TL değerinde malzeme çalındı
    3. Sayfa

    Batman'da 2 okuldan 120 bin TL değerinde malzeme çalındı

    Görüş Bildir