Uruguay'ın elenmesiyle Luis Suarez gözyaşlarını tutamadı

2022 Dünya Kupası'nın H Grubu son maçında Uruguay, Gana'yı 2-0 yenmesine rağmen turnuvaya veda etti. Maç sonunda ise takımın yıldız futbolcusu Luis Suarez gözyaşlarına hakim olamadı.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda H Grubu'nun üçüncü ve son maçında Diego Alonso'nun ekibi Uruguay ile Otto Addo'nun yönetimindeki Gana, Al Janoub Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele Uruguay'ın 2-0 üstünlüğüyle bitti. Buna rağmen Uruguay, Güney Kore'nin Portekiz'i 2-1 mağlup etmesiyle turnuvaya veda etti.

Uruguay, Güney Kore'nin gol atmasıyla elendi

Maçın son bölümlerine kadar Uruguay, grubu ikinci sırada bitiriyordu. Ancak Güney Kore, Portekiz karşısında Hee-Chan Hwang ile 90+1'de golü bularak mücadeleyi 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Güney Kore grubu ikinci sırada tamamlayarak Uruguay'ın elenmesine neden oldu.

Luis Suarez ağladı

Kore'nin gol haberinden sonra tecrübeli futbolcu Luis Suarez üzüntüsünü gizleyemedi ve gözyaşlarına boğuldu.