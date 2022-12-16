Van Gaal, Weghorst'un golünün planını anlattı

Dünya Kupası'na Arjantin mağlubiyetiyle çeyrek finalde veda eden Hollanda'da turnuvada takımın başında yer alan Louis van Gaal, Wout Weghorst'un golünü anlattı.

2022 Katar Dünya Kupası devam ederken, çeyrek finalde Arjantin'e karşı penaltılarda kaybeden Hollanda'nın teknik direktörü Louis van Gaal'den flaş açıklamalar geldi.

Indian Express'in haberine göre, turnuvaya veda ettikten sonra verdiği bir röportajda Arjantin'e karşı son dakikada buldukları golde planlanan ismin Weghorst olmadığını söyledi.

Weghorst maçı uzatmalara taşımıştı

Karşılaşmada 78. dakikada Memphis Depay'ın yerine oyuna giren Wout Weghorst önce 83. dakikada golünü atmış daha sonra da 90+11. dakikada frikik organizasyonunda pas ile ceza sahasında topla buluşarak golünü kaydetmişti.

"Aslında Memphis Depay içindi"

Van Gaal son dakikalarda Weghorst'un golündeki organizasyon için planlanan isim Weghorst değildi derken o anları şu sözlerle anlattı:

"Weghorst'un attığı ikinci golde serbest vuruş organizasyonu onun için değildi, aslında Memphis Depay içindi. Topu çok iyi önüne aldı ve önce sola yönelip sağ ayağıyla çok iyi bitirdi"