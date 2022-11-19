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    Virgil van Dijk, Hollanda'yı Dünya Kupası'nda favori göstermedi

    Liverpool'un yıldız savunma oyuncusu Virgil van Dijk, 2022 Dünya Kupası'nda favorilerin Brezilya, İngiltere ve Fransa olduğunu söyledi. Virgil, milli takımı Hollanda'yı favoriler arasında göstermedi.
    • 19.11.2022 - 13:35
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    Virgil van Dijk, Hollanda'yı Dünya Kupası'nda favori göstermedi

    2022 Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı'yla mücadele edecek Virgil van Dijk, yarın başlayacak turnuva öncesinde açıklamalarda bulundu.

    GQ dergisinin İngiltere edisyonuna değerlendirmelerde bulunan Hollandalı futbolcu, Dünya Kupası'da 3 ülkeyi öne çıkardı.

    "Takım olarak yetenekli ve iyi bir seviyedeyiz"

    Van Dijk, şampiyonluk için Brezilya, İngiltere ve Fransa'nın favoriler olduğunu belirterek, "Takım olarak yetenekli ve iyi bir seviyedeyiz. Bir süper yıldızımız yok ve bu bazı açılardan bize yardımcı olabilir. Dünya Kupası neler getirecek göreceğiz. Ancak takımdaki herkes ve teknik ekip, iyi işler yapabileceğimiz konusunda emin." ifadelerini kullandı.

    Virgil van Dijk, Hollanda yı Dünya Kupası nda favori göstermedi #1

    Hollanda A Grubu'nde yer alıyor

    2022 Dünya Kupası'nda Hollanda, ev sahibi Katar'ın yer aldığı A Grubu'nda bulunuyor.

    Turnuvadaki ilk maçında 21 Kasım Pazartesi günü Senegal'le karşılaşacak Louis Van Gaal'in öğrencileri, Ekvador ve Katar maçlarının ardından Dünya Kupası grubunu tamamlayacak.

    Virgil van Dijk, Hollanda yı Dünya Kupası nda favori göstermedi #2


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