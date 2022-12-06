Virgil Van Dijk: Messi'ye karşı oynamak bir onur

Hollanda Milli Takım kaptanı Virgil Van Dijk, Arjantin karşısında iyi bir oyun planıyla sahada olacaklarını belirtti. Van Dijk, Arjantin'in yıldızı Lionel Messi içinse övgü dolu sözler söyledi.

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda ve Arjantin, 9 Aralık Cuma günü karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Hollanda Milli Takımı'nda Virgil Van Dijk, açıklamalarda bulundu.

"Ona karşı oynamak bir onur"

Arjantin'in yıldız ismi Lionel Messi'den övgüyle bahseden Virgil Van Dijk, "Ona karşı oynamak bir onur. Ben, onunla karşılaşmayacağım. Hollanda ve Arjantin karşı karşıya gelecek. Kimse tek başına hareket edemez. İyi bir oyunla ve planla sahada olacağız." ifadelerini kullandı.

"Ona karşı en büyük zorluk siz hücumdayken ortaya çıkıyor"

Messi'ye karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirten tecrübeli stoper, "Ona karşı en büyük zorluk siz hücumdayken ortaya çıkıyor. Defansif organizasyonda çok keskin ve dikkatli olmanız gerekiyor. Bizi zor durumda bırakmak için sürekli zorlayacaklar ve hızlı hücum kovalayacaklar." yorumunda bulundu.