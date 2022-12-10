Wout Weghorst, Arjantin maçına damga vurdu

Dünya Kupası’nda Arjantin’in Hollanda’yı penaltılar sonucunda 4-3 mağlup ederek yarı finale kaldığı maça Beşiktaşlı Weghorst attığı 2 golle damga vurdu.

Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda çeyrek final mücadelesinde Lionel Scaloni’nin ekibi Arjantin ile Louis van Gaal’in yönetimindeki Hollanda Lusail Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Arjantin normal süresi ve uzatmaları 2-2 sona eren mücadelede penaltılardaki 4-3lük üstünlüğüyle yarı finale yükselirken, Hollanda ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Weghorst 2 golle yıldızlaştı

Bu sonuçla Hollanda turnuvadan elenmiş olsada Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Wout Weghorst karşılaşmaya damgasını vurdu.78.dakikada Memphis Depay yerine oyuna dahil olan Weghorst attığı 2 golle maçın uzatmaya taşınmasını sağladı.

Kafa vuruşuyla ilk golünü attı

Maçın 83.dakikasında sağ kanattan gelişen Hollanda atağında Berghuis çaprazdan penaltı noktasına kesti. İyi yükselen Weghorst kafayla topu kalecinin sağından ağlara yolladı. Bu golle Hollanda farkı 1’e indirdi.

Attığı golle maçı uzatmaya taşıdı

Weghorst maçın son dakikasında yine sahneye çıkarak golü buldu.

90+11.dakikada ceza sahası yayının gerisinden kazanılan serbest vuruşta Koopmeiners yerden baraj dibine oynadı. Araya giren Weghorst altı pasın önünde dokundu ve topu kalecinin solundan ağlara yolladı.

30 yaşındaki oyuncunun bu performansı futbolseverler tarafından büyük beğeni topladı.