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    Wout Weghorst, Arjantin maçına damga vurdu

    Wout Weghorst, Arjantin maçına damga vurdu

    Dünya Kupası’nda Arjantin’in Hollanda’yı penaltılar sonucunda 4-3 mağlup ederek yarı finale kaldığı maça Beşiktaşlı Weghorst attığı 2 golle damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2022 - 01:06
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    Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda çeyrek final mücadelesinde Lionel Scaloni’nin ekibi Arjantin ile Louis van Gaal’in yönetimindeki Hollanda Lusail Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

    Arjantin normal süresi ve uzatmaları 2-2 sona eren mücadelede penaltılardaki 4-3lük üstünlüğüyle yarı finale yükselirken, Hollanda ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

    Weghorst 2 golle yıldızlaştı

    Bu sonuçla Hollanda turnuvadan elenmiş olsada Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Wout Weghorst karşılaşmaya damgasını vurdu.78.dakikada Memphis Depay yerine oyuna dahil olan Weghorst attığı 2 golle maçın uzatmaya taşınmasını sağladı.

    Wout Weghorst, Arjantin maçına damga vurdu #1

    Kafa vuruşuyla ilk golünü attı

    Maçın 83.dakikasında sağ kanattan gelişen Hollanda atağında Berghuis çaprazdan penaltı noktasına kesti. İyi yükselen Weghorst kafayla topu kalecinin sağından ağlara yolladı. Bu golle Hollanda farkı 1’e indirdi.

    Wout Weghorst, Arjantin maçına damga vurdu #2

    Attığı golle maçı uzatmaya taşıdı

    Weghorst maçın son dakikasında yine sahneye çıkarak golü buldu.

    90+11.dakikada ceza sahası yayının gerisinden kazanılan serbest vuruşta Koopmeiners yerden baraj dibine oynadı. Araya giren Weghorst altı pasın önünde dokundu ve topu kalecinin solundan ağlara yolladı.

    30 yaşındaki oyuncunun bu performansı futbolseverler tarafından büyük beğeni topladı.

    Wout Weghorst, Arjantin maçına damga vurdu #3


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