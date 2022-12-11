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    Wout Weghorst, Lionel Messi ile yaşadığı tartışmayı anlattı

    Wout Weghorst, Lionel Messi ile yaşadığı tartışmayı anlattı

    Dünya Kupası çeyrek finalindeki Hollanda - Arjantin maçının ardından Messi'nin hakaret ettiği Beşiktaşlı Weghorst yaşananlar hakkında konuştu.
    • 11.12.2022 - 14:33
    • Güncelleme : 11.12.2022 - 15:17
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    Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'e 2-2 biten maçta penaltılarda kaybeden Hollanda'da karşılaşmaya damga vuran isim Wout Weghorst olmuştu.

    Oyuna 79. dakikada Hollanda 2-0 mağlup durumdayken giren ve karşılaşmanın uzatmalara gitmesini sağlayan Weghorst, maçın ardından Lionel Messi ile yaşananları anlattı.

    "Elimi sıkmayıp hakaretler yağdırdı"

    Arjantin maçı sonrası Beşiktaşlı yöneticilerle bir görüşme yapan golcü futbolcu, Messi ile yaşananlara ilişkin, "Messi attığım gollerden rahatsızlık duymuştu, elimi sıkmayıp hakaretler yağdırdı." diye konuştu.

    Wout Weghorst, Lionel Messi ile yaşadığı tartışmayı anlattı #1

    İkili tartışma yaşamıştı

    Arjantin - Hollanda karşılaşmasının son dakikaları ve penaltılara gerginlikle geçerken, Messi maç sonu röportajında, "Ne bakıyorsun aptal!" ifadelerini kullanmıştı. Arjantinli yıldızın bu sözleri Weghorst'a söylediği öne sürülmüştü.

    Weghorst ise maç sonu "Messi konusunda hayal kırıklığına uğradım. Onunla el sıkışmak istedim ama o elini uzatmadı. İspanyolca pek anlamam ama eminim bana çok hoş olmayan sözler söyledi." açıklamasını yapmıştı.

    Wout Weghorst, Lionel Messi ile yaşadığı tartışmayı anlattı #2

    Wout Weghorst, Lionel Messi ile yaşadığı tartışmayı anlattı #3


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