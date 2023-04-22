15 yaşındaki Barcelonalı Lamine Yamal, Atletico Madrid karşısında kadroda LaLiga'da Atletico Madrid'le karşılaşacak olan Barcelona'da 15 yaşındaki genç futbolcu Lamine Yamal, maç kadrosuna alındı.

İspanya LaLiga'nın 30. haftasında dev bir mücadele yaşanacak. Lig yarışında zirvede yer alan Barcelona ile üçüncü sıradaki Atletico Madrid, 23 Nisan Pazar günü saat 17.15'te karşı karşıya gelecek.

Bu maç Barcelona'nın ev sahipliğinde Camp Nou'da gerçekleşecek. Mücadele öncesinde Katalan ekibinin hocası Xavi'den flaş bir hamle geldi.

Barcelona ligin 30. haftasında karşılaşacağı Atletico Madrid maçının kadrosuna 2007 doğumlu Lamine Yamal'ı aldı.

Kadroda yer alan en genç isim olacak

Barcelona'nın dünya yıldızları çıkardığı altyapısı La Masia'nın güncel olarak en büyük yeteneklerinden biri olarak görülen 15 yaşındaki Yamal, menajer Jorge Mendes'in danışmanlığında profesyonel sözleşme imzalayacak.

İspanyol yıldız adayı Yamal aynı zamanda Barcelona'nın kadrosunda yer alan en genç isim olacak. İki kanatta da forma giyebilen Lamine sol ayağını kullanıyor.

"Barcelona tarihinde yeni bir dönemi başlatabilir"

Xavi, altyapıda 'Mini Messi' olarak takma ad takılan Yamal için şunları söyledi: