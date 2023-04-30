15 yaşındaki Lamine Yamal, Barcelona tarihine geçti Barcelona - Real Betis maçında Katalan ekibinin 15 yaşındaki futbolcusu Lamine Yamal kulüp tarihinde forma giyen en genç futbolcu oldu.

İspanya LaLiga'nın 32. haftasında lider Barcelona ile Real Betis karşı karşıya geldi.

Camp Nou'da oynanan mücadelede kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi Barcelona oldu.

Barcelona 4 golle kazandı

Barcelona, Andreas Christensen (Dk. 14), Robert Lewandowski (Dk. 36) ve Raphinha'nın (Dk. 39) golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Ataklarını ikinci yarıda da sürdüren Katalan ekibi, 82. dakikada Guido Rodriguez'in kendi kalesine attığı golle skoru belirledi.

Real Betis'te 33. dakikada kırmızı kart gören Edgar Gonzalez Estrada takımını 10 kişi bıraktı.

Forma giyen en genç isim oldu

15 yaşındaki genç oyuncu Lamine Yamal, Real Betis karşısında 83. dakikada Gavi'nin yerine oyuna dahil oldu. 2007 doğumlu futbolcu Barcelona tarihinde forma giyen en genç futbolcu olarak tarihe geçti.

Daha önce forma giymiş en genç futbolcu 1941-1942 sezonunda 16 yaşındaki İspanyol sol bek Martinez olmuştu.

"Barcelona tarihinde yeni bir dönemi başlatabilir"

Geçtiğimiz günlerde Barcelona teknik direktörü Xavi, genç oyuncu hakkında şunları söylemişti: