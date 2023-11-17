Kazakistan'a gol atan San Marinoluların sevinci EURO 2024 Elemeleri H Grubu'nda Kazakistan, evinde San Marino'yu ağırladı. Ev sahibi ekip, karşılaşmayı 3-1 kazanırken, San marino üst üste 2 maçta gol atmanın sevincini yaşadı.

AA & Ensonhaber

EURO 2024 Elemeleri H Grubu maçında Kazakistan, sahasında San Marino'yu ağırladı.



Astana Arena'da oynanan maçı Kazakistan 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibin golleri 19 ve 51. dakikalarda Chesnokov kaydetti. San Marino'nun tek golü 60. dakikada Franciosi'den geldi.

San Marinolu futbolculardan 2. gol sevinci

Danimarka'ya attığı golle 2 yıl aranın ardından fileleri havalandıran San Marino Milli Takımı, Kazakistan maçında da golünü atmayı başardı.

San Marino ayrıca, 2005'ten bu yana ilk kez üst üste iki maçta gol atmayı başardı.

San Marino puansız son sırada

Bu sonuçla Kazakistan puanını 18'e çıkararak lider Slovenya ile puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi. San Marino ise 0 puanla son sırada kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Kazakistan, Slovenya'ya konuk olacak. San Marino ise Finlandiya'yı ağırlayacak.