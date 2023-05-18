2026 Dünya Kupası'nın resmi logosu duyuruldu Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası logosu açıklandı.

2026 FIFA Dünya Kupası'na üç yıl kaldı, ancak FIFA Başkanı Gianni Infantino etkinliğin logosunu duyurdu.

Yapılan açıklamanın ardından sosyal medyada birçok futbolsever "Bu ne, Paint'le mi çizdiniz?" şeklinde yorumlarda bulunurken, az da olsa logoyu beğenen çıktı.

Ayrıca 53 yaşındaki Infantino, dünyanın dört bir yanından ünlülerin yer aldığı bir törende logoyu gururla sergiledi.

FIFA'nın baş işletme sorumlusu Romy Gai , neden bu kadar basit bir tasarımı seçtiklerini açıkladı.

"Yerel topluluklara ve ortaklarımıza kendi hikayelerini entegre etmeleri için sayısız fırsat açtığımız için böyle basit bir tasarım seçtik."

Yeni logo 60 saniyede yapılabiliyor

Ayrıca bir kullanıcı da, 2026 Dünya Kupası'nın yeni logosunu 60 saniyeden az bir sürede yaptığı videoyu paylaşarak FIFA'yla dalga geçti.