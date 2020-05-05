4 yıl önce öldüğü açıklanan futbolcu ortaya çıktı Schalke 04'ün eski futbolcusu Hiannick Kamba'nın, 2016 yılında öldüğü açıklanmıştı. Ancak Kamba'nın eski eşinin, sigortadan para almak için sahte evrak düzenlediği ortaya çıktı.

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Schalke 04 altyapısında futbola başlayan ve Almanya'da çeşitli alt lig takımlarında forma giyen Kongolu futbolcu Hiannick Kamba hakkında, çarpıcı bir haber gündeme geldi.

2016'DA ÖLDÜĞÜ AÇIKLANMIŞTI

2016'da Almanya'dan tatil amaçlı Kongo'ya giden Hiannick Kamba'nın, ülkesinde trafik kazası geçirerek yaşamını yitirdiği duyurulmuş ve futbolcunun ölüm belgesi de düzenlenmişti.

Bild'de yer alan habere göre, 4 yıl önce öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın hayatta olduğu ve Almanya'da yaşamını sürdürdüğü ortaya çıktı.

ESKİ EŞİ, SİGORTADAN PARA ALMAK İÇİN YAPTI

Arkadaşlarıyla birlikte gittiği Kongo'da bir gece ortadan ansızın kaybolan Kamba'nın eski eşinin, sigortadan para almak adına ölüm belgesi düzenlediği belirtildi.

KİMYA TEKNİSYENİ OLARAK ÇALIŞIYOR

2018'de Almanya büyükelçiliğine giderek durumu bildiren Kamba'nın, Ruhr bölgesinde bir fabrikada kimya teknisyeni olarak çalıştığı belirtildi.

Kamba hakkında sahte evrak düzenleme suçuyla yargılanan eşinin ise mahkeme süreci devam ediyor.