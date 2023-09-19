ABD'de sahte isimle amatör maçlara çıkan futbolcu kovuldu MLS, CF Montreal takımında forma giyen Matko Miljevic'in lige zarar verecek davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle sözleşmesinin feshedildiğini ve ligde forma giyemeyeceğini açıkladı.

ensonhaber.com

MLS, CF Montreal'in orta sahası Matko Miljevic'in ligden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz hafta Kanada basınında yer alan haberlerde, 22 yaşındaki orta sahanın sahte bir isimle amatör ligde forma giydiği ve bir maçın ardından rakibine yumruk attığı iddia edilmişti.

Sözleşmesi feshedildi

MLS'ten yapılan açıklamada; iddiaların ardından Miljevic'in sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, Miljevic'in davranışları nedeniyle lige zarar verdiği ve sözleşme kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kontratının feshedildiği ifade edildi.

Arjantin ekibi Argentinos'un altyapısında kariyerine başlayan Matko Miljevic, 2021/22 sezonunda Montreal'e transfer oldu.

Kariyerinde 60 maçta süre alan Miljevic, bu maçlarda 4 gol ve 4 asist kaydetti.