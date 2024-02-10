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Abdülkadir Ömür, ilk maçına çıktı! Hull City, Swansea'ye boyun eğdi

Abdülkadir Ömür, ilk maçına çıktı! Hull City, Swansea'ye boyun eğdi Hull City, İngiltere Championship'te evinde Swansea'ye 1-0'lık skorla yenildi. Trabzonspor'dan Hull City'e transfer olan Abdülkadir Ömür, bu maçla birlikte ilk kez forma giydi.