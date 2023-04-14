Achraf Hakimi'ye boşanma davası açan eşi tazminat alamayacak

2018 yılından bu yana birliktelik yaşayan Paris Saint-Germain'in Faslı futbolcusu Achraf Hakimi ile kendisi gibi Kuzey Afrika kökenli İspanyol oyuncu Hiba Abouk, ayrılık kararı almıştı.
Bütün mal varlığını annesi adına kaydetti
36 yaşındaki Hiba Abouk, sadakatsizlik nedeniyle boşanma talebiyle mahkemeye başvurdu.
Ancak hakim karşısında Faslı yıldızın hiçbir mal varlığına sahip olmadığı ortaya çıktı. Çünkü Hakimi'nin, tüm mallarını ve mülklerini annesi Sadia Mouth'un adına kaydettiği öğrenildi.
Boşanma tazminatı alamayacak
Bu nedenle, PSG'li yıldızın eşi boşanma tazminatı alamayacak. Abouk, ayrılık anında 70 milyon euro tutarında bir mal varlığına sahip olduğunu düşünürken, tüm belgelerin Hakimi'nin annesine ait olduğu İspanyol oyuncuyu şaşkınlığa uğrattı.
Hakimi'ye tecavüz soruşturması açılmıştı
Geçtiğimiz dönemde Fransız basını, genç bir kadının PSG'nin yıldızı Achraf Hakimi tarafından tecavüze uğradığını öne sürmüştü. Kadın şikayette bulunmayı reddetmişti ancak savcılık, Faslı futbolcu hakkında soruşturma başlatmıştı.