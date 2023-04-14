Achraf Hakimi'ye boşanma davası açan eşi tazminat alamayacak Achraf Hakimi'nin eşi, boşanma davasında Hakimi'nin mal varlığının yarısını talep etti. Mahkeme ise Faslı yıldızın mal varlığı olmadığı için talebi reddetti. Hakimi'nin tüm mal varlığı, annesinin üzerine çıktı.

2018 yılından bu yana birliktelik yaşayan Paris Saint-Germain'in Faslı futbolcusu Achraf Hakimi ile kendisi gibi Kuzey Afrika kökenli İspanyol oyuncu Hiba Abouk, ayrılık kararı almıştı.

Bütün mal varlığını annesi adına kaydetti

36 yaşındaki Hiba Abouk, sadakatsizlik nedeniyle boşanma talebiyle mahkemeye başvurdu.

Ancak hakim karşısında Faslı yıldızın hiçbir mal varlığına sahip olmadığı ortaya çıktı. Çünkü Hakimi'nin, tüm mallarını ve mülklerini annesi Sadia Mouth'un adına kaydettiği öğrenildi.

Boşanma tazminatı alamayacak

Bu nedenle, PSG'li yıldızın eşi boşanma tazminatı alamayacak. Abouk, ayrılık anında 70 milyon euro tutarında bir mal varlığına sahip olduğunu düşünürken, tüm belgelerin Hakimi'nin annesine ait olduğu İspanyol oyuncuyu şaşkınlığa uğrattı.

Hakimi'ye tecavüz soruşturması açılmıştı

Geçtiğimiz dönemde Fransız basını, genç bir kadının PSG'nin yıldızı Achraf Hakimi tarafından tecavüze uğradığını öne sürmüştü. Kadın şikayette bulunmayı reddetmişti ancak savcılık, Faslı futbolcu hakkında soruşturma başlatmıştı.