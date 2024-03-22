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Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den transfer yaptı! Bu kez futbolcu değil...

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den transfer yaptı! Bu kez futbolcu değil... Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'de görev yapan Batuhan Hakçıl'ı transfer etti. Bu hamle, Türk futbolunda yeterince değerlendirilemeyen genç yeteneklerin yurt dışında kendisine şans bulması açısında önem arz ediyor.