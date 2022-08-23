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    Acun Ilıcalı'dan Hull City teknesi

    Acun Ilıcalı'dan Hull City teknesi

    Acun Ilıcalı, Hull City’nin logosu ve renkleriyle yeniden dizayn edilen sürat teknesini tanıttı.
    • 23.08.2022 - 16:56
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 17:06
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    İngiltere Championship ekiblerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    Acun Ilıcalı, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerini adeta büyüledi.

    Görkemli Hull City teknesi

    Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı adeta takımına bir jest yaptı. Kendisine ait olan sürat teknesini yeniden dizayn ederek kulübün armasını ve renkleri olan turuncu-siyaha çevirdi.

    Acun Ilıcalı'dan Hull City teknesi İZLE

    Hull City'den sezona iyi başlangıç

    Şota Arvaladze'nin çalıştırdığı Hull City, İngiltere Championship'te ligin geride kalan 5 haftasında topladığı 8 puanla Play-Off patasında 6.sırada yer alıyor.

    Acun Ilıcalı dan Hull City teknesi #1

    Acun Ilıcalı dan Hull City teknesi #2


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