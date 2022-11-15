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    Adam Murray, İngiltere 6'ncı Ligi'ne imza attı

    Beşiktaş'ta Valerien Ismael döneminde yardımcı antrenörlük yapan Adam Murray, İngiltere 6. Lig ekibi AFC Fylde'e imza attı.
    • 15.11.2022 - 17:42
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 17:53
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    Adam Murray, İngiltere 6'ncı Ligi'ne imza attı

    Beşiktaş'ta Valerien Ismael döneminde yardımcı antrenörlük yapan Adam Murray'ın yeni adresi belli oldu.

    İngiltere 6. Lig ekiplerinden AFC Fyl'de, takımın başına Adam Murray'ın getirildiğini açıkladı.

    2.5 yıllık sözleşme imzalandı

    Yapılan açıklamada, İngiliz futbol adamı ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Adam Murray, İngiltere 6 ncı Ligi ne imza attı #1


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