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Adam Murray, İngiltere 6'ncı Ligi'ne imza attı
Beşiktaş'ta Valerien Ismael döneminde yardımcı antrenörlük yapan Adam Murray, İngiltere 6. Lig ekibi AFC Fylde'e imza attı.
- 15.11.2022 - 17:42
- Güncelleme : 15.11.2022 - 17:53
Beşiktaş'ta Valerien Ismael döneminde yardımcı antrenörlük yapan Adam Murray'ın yeni adresi belli oldu.
İngiltere 6. Lig ekiplerinden AFC Fyl'de, takımın başına Adam Murray'ın getirildiğini açıkladı.
2.5 yıllık sözleşme imzalandı
Yapılan açıklamada, İngiliz futbol adamı ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.