AFC Şampiyonlar Ligi'ni salladı! Dusan Tadic'ten müthiş performans

AFC Şampiyonlar Ligi Batı tarafı 5. hafta maçında eski Fenerbahçeli Dusan Tadic'in formasını giydiği Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Wahda ile Katar temsilcisi Al Sadd karşı karşıya geldi.

Al Nahyan Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip Al Wahda, 3-1'lik skorla kazandı.

TADIC, 2 GOL 1 ASİSTLE OYNADI

Karşılaşmada Al Sadd, 45+3'ncü dakikada Claudinho'nun penaltı vuruşuyla 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda baskısını artıran Al Wahda, 55 ve 66. dakikada Dusan Tadic'in golleriyle öne geçti.

Al Wahda, 87. dakikada Dusan Tadic'in asistinde Correa ile bir gol daha bularak skoru 3-1'e getirdi.

BANDAJLI ŞEKİLDE OYNATTI

Sırp futbolcu Tadic, ilk devrede başına aldığı darbe sonucu sakatlık yaşadı ve maçın geri kalanına başı bandajlı şekilde devam etti.

2 gol ve 1 asistle mücadele eden Tadic, maçın oyuncusu seçildi.

AL WAHDA ZİRVEYE ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Al Wahda, AFC Şampiyonlar Ligi'nde 13 puana yükseldi ve 2. sırada yer aldı. Al Sadd ise 2 puanda 10. sırada konumlandı.

BU SEZON NE YAPTI?

2.2 milyon euro piyasa değeri bulunan 37 yaşındaki Tadic, bu sezon Al Wahda formasını 16 kez giydi.

Tecrübeli Sırp futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 9 asistle mücadele etti.