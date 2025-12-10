Kerem Aktürkoğlu toparlanma peşinde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'ye gelirken "Fenerbahçe'ye şampiyonluk için geldim" sözleriyle büyük beklenti yaratan Kerem Aktürkoğlu, yeni takımındaki ilk aylarda aradığı ritmi bulmakta zorlandı.

Son karşılaşmalarda performansı belirgin şekilde gerileyen milli futbolcu, özellikle Galatasaray ve Başakşehir maçlarındaki etkisiz görüntüsü nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı.

SON MAÇIN ARDINDAN ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Buna rağmen Kerem'in motivasyonu ve hedefleri değişmiş değil.

Yıldız oyuncu, adaptasyon sürecini aşıp sahada eski formuna dönerek taraftarların gönlünü kazanmakta kararlı.

Teknik direktör Domenico Tedesco ile takım arkadaşlarının da Kerem'e sürekli moral verdiği öğrenildi.

TEDESCO KEREM'E İNANIYOR

Ekip, 27 yaşındaki yıldızın kısa sürede toparlanacağına inanıyor.

Kerem'in de verilen desteği boşa çıkarmamak için antrenmanlarda ekstra çalıştığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe ile 15 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Avrupa Ligi'nde 4 maçta 3 gol kaydeden yıldız oyuncu, Süper Lig'de ise 1 gol kaydetmeyi başardı.