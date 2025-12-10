Kerem Aktürkoğlu toparlanma peşinde

- Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra performansı nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.
- Ancak, eski formuna dönmek ve taraftarların desteğini kazanmak için motivasyonunu koruyor.
- Teknik ekip ve takım arkadaşlarının desteğiyle toparlanacağına inanılan Aktürkoğlu, antrenmanlarda ekstra çalışma yapıyor.
Fenerbahçe'ye gelirken "Fenerbahçe'ye şampiyonluk için geldim" sözleriyle büyük beklenti yaratan Kerem Aktürkoğlu, yeni takımındaki ilk aylarda aradığı ritmi bulmakta zorlandı.
Son karşılaşmalarda performansı belirgin şekilde gerileyen milli futbolcu, özellikle Galatasaray ve Başakşehir maçlarındaki etkisiz görüntüsü nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı.
SON MAÇIN ARDINDAN ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU
Buna rağmen Kerem'in motivasyonu ve hedefleri değişmiş değil.
Yıldız oyuncu, adaptasyon sürecini aşıp sahada eski formuna dönerek taraftarların gönlünü kazanmakta kararlı.
Teknik direktör Domenico Tedesco ile takım arkadaşlarının da Kerem'e sürekli moral verdiği öğrenildi.
TEDESCO KEREM'E İNANIYOR
Ekip, 27 yaşındaki yıldızın kısa sürede toparlanacağına inanıyor.
Kerem'in de verilen desteği boşa çıkarmamak için antrenmanlarda ekstra çalıştığı ifade ediliyor.
Fenerbahçe ile 15 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Avrupa Ligi'nde 4 maçta 3 gol kaydeden yıldız oyuncu, Süper Lig'de ise 1 gol kaydetmeyi başardı.