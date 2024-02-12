Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon Fildişi Sahili oldu Afrika Uluslar Kupası final mücadelesinde Nijerya'yı 2-1 mağlup eden Fildişi Sahili tarihinde 3. kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

AA & Ensonhaber

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından 34'üncüsü gerçekleştirilen Afrika Uluslar Kupası'nın finalinde ev sahibi Fildişi Sahili ile Nijerya karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Nijerya, 38. dakikada William Troost-Ekong'un attığı golle 1-0 önde kapattı.

Fildişi Sahili, 2. yarıda geri döndü

Franck Kessie'nin 62. dakikadaki golüyle beraberliği yakalayan Fildişi Sahili, 81. dakikada Sebastien Haller ile bir gol daha buldu ve mücadeleyi 2-1 kazandı.

Fildişi Sahili böylece 1992 ve 2015 yıllarının ardından üçüncü kez kıtanın en önemli futbol organizasyonu olan Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa uzandı.

Serge Aurier ilk 11'de başladı

Galatasaray'a transfer olan Serge Aurier ile Gaziantep FK forması giyen Max Gradel, Fildişi Sahili'nde maça ilk 11'de başlarken Trabzonsporlu Nicolas Pepe yedek bekledi.

Nijerya'da ise Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Paul Onuachu (Trabzonspor), Kenneth Omeruo (Kasımpaşa) ve Ahmed Musa (Sivasspor) forma şansı bulamadı.