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    Ahmetcan Kaplan, ilk kez Ajax formasını giydi

    Ajax'ın sezon başında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Ahmetcan Kaplan, Hollanda ekibinin Blackburn Rovers ile oynadığı hazırlık maçına ilk 11'de başladı.
    • 04.12.2022 - 09:19
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    Ahmetcan Kaplan, ilk kez Ajax formasını giydi

    Trabzonspor 'un sezon başında 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle Ajax'a sattığı Ahmetcan Kaplan, Hollanda ekibinde ilk maçına çıktı.

    Ahmetcan, hazırlık maçında ilk kez oynadı

    Ajax'a gittikten sonra sakatlık problemi yaşayan ve uzun bir tedavinin ardından geri dönen 19 yaşındaki stoper, Blackburn Rovers'la yapılan hazırlık mücadelesine ilk 11'de başladı.

    Karşılaşmayı Blackburn 2-0'lık skorla kazanırken, golleri ikinci yarıda attı.

    Ahmetcan Kaplan, ilk kez Ajax formasını giydi #1


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