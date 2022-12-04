Ahmetcan Kaplan, ilk kez Ajax formasını giydi

Ahmetcan Kaplan, ilk kez Ajax formasını giydi

Ajax'ın sezon başında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Ahmetcan Kaplan, Hollanda ekibinin Blackburn Rovers ile oynadığı hazırlık maçına ilk 11'de başladı.

Trabzonspor 'un sezon başında 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle Ajax'a sattığı Ahmetcan Kaplan, Hollanda ekibinde ilk maçına çıktı.

Ahmetcan, hazırlık maçında ilk kez oynadı

Ajax'a gittikten sonra sakatlık problemi yaşayan ve uzun bir tedavinin ardından geri dönen 19 yaşındaki stoper, Blackburn Rovers'la yapılan hazırlık mücadelesine ilk 11'de başladı.

Karşılaşmayı Blackburn 2-0'lık skorla kazanırken, golleri ikinci yarıda attı.