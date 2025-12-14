Abone ol: Google News

Ajax, Feyenoord'u iki golle yıktı

Ajax, Hollanda Ligi'nin 16. haftasında evinde Feyenoord'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 14.12.2025 18:44
Hollanda Ligi'nin 16. haftasında Ajax, sahasında Feyenoord'u konuk etti.

Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadeleyi Ajax 2-0 kazanmayı başardı.

Derbi mücadelesinde Ajax'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Davy Klaassen ve 90+4. dakikada Jorthy Mokio kaydetti.

AJAX'TAN ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Ajax, ligdeki üst üste 3. galibiyetini elde etti ve 29 puanla 3. sırada konumlandı.

Feyeenord ise 3 maç sonra mağlup olarak 34 puanla lider PSV'nin 9 puan gerisinde haftayı kapattı.

Ligde gelecek hafta Ajax, NEC Nijmegen'e konuk olacak. Feyenoord, Twente'yi konuk edecek.

Eshspor Haberleri