Ajax, Feyenoord'u iki golle yıktı

- Ajax, Hollanda Ligi'nin 16. haftasında Feyenoord'u 2-0 yendi.
- Ajax'a galibiyeti Davy Klaassen ve Jorthy Mokio'nun golleri getirdi.
- Bu sonuçla Ajax, üst üste üçüncü galibiyetini alarak 29 puanla 3. sırada yer aldı.
Hollanda Ligi'nin 16. haftasında Ajax, sahasında Feyenoord'u konuk etti.
Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadeleyi Ajax 2-0 kazanmayı başardı.
Derbi mücadelesinde Ajax'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Davy Klaassen ve 90+4. dakikada Jorthy Mokio kaydetti.
AJAX'TAN ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte Ajax, ligdeki üst üste 3. galibiyetini elde etti ve 29 puanla 3. sırada konumlandı.
Feyeenord ise 3 maç sonra mağlup olarak 34 puanla lider PSV'nin 9 puan gerisinde haftayı kapattı.
Ligde gelecek hafta Ajax, NEC Nijmegen'e konuk olacak. Feyenoord, Twente'yi konuk edecek.