Al Hilal, Cristiano Ronaldo'yu istiyor

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Suudi Arabistan'ın köklü takımı Al Hilal, dünyaca ünlü yıldız Neymar'ın biletini kesti.

Sakatlıklarla boğuşan futbolcuya yıllık 100 milyon euro maaş veren Arap ekibi, oyuncuyu gönderip ezeli rakibi Al-Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'yu almak istiyor.

Neymar'dan yeteri kadar verim alamayan Al Hilal'in bu hamleyle adını dünyada daha fazla duyurmayı amaçladığı öğrenildi.

RONALDO'YU İSTİYORLAR ÇÜNKÜ...

Şampiyonluklar kazanmasına rağmen, Al Hilal'in, Al Nassr'ın Cristiano Ronaldo sayesinde dünya çapında daha fazla taraftara sahip olmasından dolayı benzer bir hamle yapmayı hedeflediği kaydedildi.

39 yaşındaki Ronaldo, 14 maçta 10 gol 3 asistlik performans sergiledi.