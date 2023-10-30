Alaves'i deviren Atletico Madrid evinde 5'te 5 yaptı Atletico Madrid, La Liga'nın 11. haftasında konuk ettiği Alaves'i 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.

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İspanya La Liga'nın 11. haftasında Atletico Madrid, Alaves ağırladı.

Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başaran ev sahibi ekip bu galibiyetle birlikte sahasında oynadığı beşinci karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 26'da Rodrigo Riquelme ve 45+1'de Alvaro Morata atarken Alaves'in tek sayısı 90+6'da Ander Guevara'dan geldi.

Çağlar Söyüncü oynamadı

Atletico Madrid'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü süre almadı.

Bu sonuçla birlikte puanını 25'e yükselterek zirve takibine devam eden Atletico Madrid önümüzdeki maç haftasında Las Palmas deplasmanına gidecek.

5 puanda kalan ve galibiyet hasreti 7 maça çıkan Alaves ise Almeria'yı konuk edecek.