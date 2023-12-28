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Brezilya'da efsaneler maçı düzenlendi.
Yardım amaçlı yapılan karşılaşmaya ülke futbolunun önemli isimleri katılırken Alex de Souza ve Zico da maçta yer alan eski futbolcular arasında yer aldı.
"Form geçici, klas kalıcı"
Alex de Souza mücadelede attığı enfes golle ise izleyenlerin gözünün pasını sildi.
Efsane oyuncu kaleciyi önde görerek yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderirken, sosyal medyada ise "Form geçici, klas kalıcıdır." yorumları yapıldı.
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