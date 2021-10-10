Alex Kei, 13 yaşında profesyonel maça çıktı

ABD ekibi Real Monarchs'ta forma giyen 2007 doğumlu Alex Kei, Colorado Springs Switchbacks karşısında ikinci yarı oyuna girince, ABD'de profesyonel bir spor takımında görev yapan en genç oyuncu oldu.

2007 doğumlu olan Fildişi Sahilli futbolcu (13) Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihe geçti.

Major League Soccer'ın (MLS) bir alt ligi olan USL Championship'te Real Monarchs takımında forma giyen 13 yaşındaki forvet, Colorado Springs Switchbacks maçının ikinci devresinde oyuna girdi.

ABD TARİHİNE GEÇTİ

Kei, ABD'de profesyonel bir spor takımında süre alan en genç oyuncu oldu.

Sadece futbol değil, tüm sporlar arasında tarihe geçen Kei, ABD futbolunun gelecek vaad eden önemli isimlerinden biri olarak görülüyor.