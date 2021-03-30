Allahyar Sayyadmanesh, yine ayın oyuncusu seçildi

Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a kiralanan Allahyar Sayyadmanesh, üst üste 3. kez ayın oyuncusu seçildi.

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayınca Zorya Luhansk'a kiralık olarak gönderilen Allahyar Sayyadmanesh, Ukrayna'da kendini buldu.

Taraftarlar tarafından düzenlenen ankette Allahyar, mart ayının en iyi futbolcusu seçildi.

ÜST ÜSTE 3. KEZ SEÇİLDİ

Zorya Luhansk resmi internet sitesi ise üst üste 3. ayda en iyi oyuncu olarak seçilen Allahyar Sayyadmanesh'i tebrik etti.

19 yaşındaki oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 17 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı.