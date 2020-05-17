Dünyadan futbol

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Almanlar, Bundesliga'daki temas görüntülerini es geçmedi Koronavirüs nedeniyle bir süredir ligleri askıya alan ülkelerden olan Almanya'da futbol geri döndü ancak sahadaki temas görüntüleri sporseverlerin tepkisini de çekti.