Almanya'da Nazi gerginliği! Stadyum karıştı

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Almanya'da oynanan Kırmızı Beyaz Essen ile VfB Stuttgart II arasındaki maçta, Magdeburg saldırısının kurbanları için yapılan saygı duruşu sırasında bir taraftarın "Almanya, Almanlarındır." diye bağırması büyük tepki topladı.

Essen kentindeki stadyumda, bu ırkçı çıkışa karşı taraftarlar hep birlikte "Naziler dışarı!" sloganları atarak tepki gösterdi.

Polis, ırkçı ifadeler kullandığı gerekçesiyle 57 yaşındaki taraftarı stadyumdan çıkardı ve kendisine maçlara giriş yasağı getirdi.

Ayrıca, hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

TEPKİ HAKLI BULUNDU

Kırmızı Beyaz Essen Kulübü basın sözcüsü Henrik Lerch, taraftarlarının ırkçılığa karşı gösterdiği tepkiyi doğru bulduklarını ifade etti.

Irkçılığa karşı bu ortak duruş, futbolun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.