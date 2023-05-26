Alphonso Davies, Spider-Man filminde seslendirme yapacak Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Alphonso Davies, Spider-Man: Across the Spider-Verse filmiyle sinema kariyerine başlıyor.

Çizgi roman uyarlaması olan Spider-Man: Across the Spider-Verse filmi 2 Haziran'da vizyona girecek.

Bu filmle birlikte Alman devi Bayern Münih'in genç oyuncusu Alphonso Davies, sinema kariyerine giriş yapacak.

Spider-Man'i seslendirecek

Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac, Andy Samberg, Jason Schwartzman ve Daniel Kaluuya gibi yıldız isimlerin seslendirme yapacağı filmde Alphonso Davies Spider-Man'in 1967'deki halini konuşturacak.

Bu sezon 38 maçta oynadı

2018-2019 sezonundan bu yana Bayern Münih formasını giyen Kanadalı futbolcu, Alman ekibiyle bu sezon 38 maça çıktı.

22 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 3 gol ve 8 asist ile oynadı.