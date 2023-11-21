Altay Bayındır verdiği cevapla Manchester United taraftarını mest etti Manchester United'ın milli file bekçisi Altay Bayındır, kulüp televizyonuna konuştu. Bayındır, Türkiye'de en çok desteklenen kulübün Manchester United olduğunu söyledi.

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ensonhaber.com

Sezon başında 5 milyon euro karşılığında Manchester United'ın yolunu tutan Altay Bayındır, kulüp televizyonuna çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şu ana kadar Kırmızı Şeytanlar'ın formasını giyemeyen milli futbolcunun sözleri, İngiltere'de de gündem oldu.

Manchester United'ın çok büyük bir kulüp olduğunu ifade eden Bayındır, şöyle konuştu:

Manchester çok güzel bir şehir. Burayı, insanları seviyorum. Dışarıda gezerken insanların pozitif konuşmalarını ve desteklemelerini seviyorum. Kazandığımızda mutlu oluyoruz.

"Türkiye'de ManU ilk sırada"

İngiliz yemeklerini denediğini söyleyen 25 yaşındaki file bekçisi, "Türk yemeklerinden biraz farklı bir kültür. İngiliz yemeklerini denemeye çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Altay Bayındır, Türkiye'de en çok Manchester United'ın desteklendiğini söyledi. Bayındır, "Türkiye'de Manchester United ilk sırada. Başka rakibi yok." dedi.

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