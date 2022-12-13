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    Ana Maria Markovic: Seksi sıfatını reddediyorum

    'Dünyanın En Güzel Futbolcusu' lakaplı Hırvat futbolcu Ana Maria Markovic, 'seksi' sıfatını reddettiğini vurgulayarak futbolculuğuyla gündeme gelmek istediğini belirtti.
    • 13.12.2022 - 21:47
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 21:51
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    Ana Maria Markovic: Seksi sıfatını reddediyorum

    Katar'da 2022 dünya kupası devam ederken diğer yandan 'Dünyanın en güzel futbolcusu' olduğuna inanılan Ana Maria Markovic açıklamalarda bulundu.

    Hırvat futbolcu Markovic, "Fiziğim ve görünüşümle değil futbolumla gündemde olmak istiyorum." dedi.

    "'Seksi' sıfatını reddediyorum"

    23 yaşındaki futbolcu, 'Dünyanın en güzel futbolcusu' olarak tanınsa da 'seksi' sıfatını reddettiğini vurguladı.

    "Gelecekte İngiltere'de oynamak istiyorum"

    Kariyerine İsviçre'nin Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nda devam eden Markovic, gelecekte ise İngiltere'de oynamak istediğini söyledi.

    Instagram paylaşımları

    Hırvatistan Milli Takım forması da giyen Markovic'in Instagram'da 1.5 milyon takipçisi bulunuyor.

    İşte Ana Maria Markovic'in instagram paylaşımları...

     

    Ana Maria Markovic: Seksi sıfatını reddediyorum #1

    Ana Maria Markovic: Seksi sıfatını reddediyorum #2

    Ana Maria Markovic: Seksi sıfatını reddediyorum #3

    Ana Maria Markovic: Seksi sıfatını reddediyorum #4

    Ana Maria Markovic: Seksi sıfatını reddediyorum #5

    Ana Maria Markovic: Seksi sıfatını reddediyorum #6

    Ana Maria Markovic: Seksi sıfatını reddediyorum #7

    Ana Maria Markovic: Seksi sıfatını reddediyorum #8

    Ana Maria Markovic: Seksi sıfatını reddediyorum #9

    Ana Maria Markovic: Seksi sıfatını reddediyorum #10


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