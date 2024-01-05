Anastasios Bakasetas Fatih Terim'in teklifini reddetti Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, Terim'in çalıştığı Panathinaikos'un teklifini geri çevirdi. 5 büyük ligde forma giymek isteyen orta sahanın ülkesine dönmeyi istemediği öğrenildi.

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Yunanistan ekibi Panathinaikos ile 1.5 yıllık anlaşan Fatih Terim, kulübe imza attığı toplantıda "Süper Lig'den futbolcu düşünüyor musunuz?" sorusunu açık açık Trabzon'da oynayan Anastasios Bakasetas'ı istediğini söyleyerek cevaplandırmıştı.

Üst düzey liglerde forma giymek istiyor

Bordo-mavililer ile kontratı sezon sonu bitecek olan orta sahanın hedefi ise ülkesinde oynamak değil.

Yunan basınına göre Bakasetas; Almanya, İtalya ve İspanya gibi üst düzey Avrupa liglerinde forma giymek istiyor...

Kulübünün 1.5 milyon euro istediği başarılı futbolcu için son olarak Beşiktaş da devreye girmişti.

Gol çizgisi teknolojisini sordu

Öte yandan Fatih Terim yönetimindeki ilk maçında Panathinaikos, sahasında lig sonuncusu PAS Giannina'yı 2-0 mağlup etti.

70 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, takımının üst direğe ve kale çizgisine çarpan toptan sonra hakemlerle diyaloğa girerek gol çizgisi teknolojisine sahip olup olmadıklarını sordu.

Ayrıca Terim, maç esnasında yedek kulübesine doğru gelen topa yaptığı estetik dokunuş, Komşu ülkenin basınında da geniş yer buldu. Terim'in bu dokunuşuyla ilgili Yunanlar, "Bazı şeylerin yıllar geçse de değişmediğini gösterdi." yorumunu yaptı.

"Hasrete son vereceğiz"

Panathinaikos kariyerine galibiyetle başlayan Fatih Terim, maç sonu şöyle konuştu: