Anastasios Bakasetas Fatih Terim'in teklifini reddetti

Yunanistan ekibi Panathinaikos ile 1.5 yıllık anlaşan Fatih Terim, kulübe imza attığı toplantıda "Süper Lig'den futbolcu düşünüyor musunuz?" sorusunu açık açık Trabzon'da oynayan Anastasios Bakasetas'ı istediğini söyleyerek cevaplandırmıştı.
Üst düzey liglerde forma giymek istiyor
Bordo-mavililer ile kontratı sezon sonu bitecek olan orta sahanın hedefi ise ülkesinde oynamak değil.
Yunan basınına göre Bakasetas; Almanya, İtalya ve İspanya gibi üst düzey Avrupa liglerinde forma giymek istiyor...
Kulübünün 1.5 milyon euro istediği başarılı futbolcu için son olarak Beşiktaş da devreye girmişti.
Gol çizgisi teknolojisini sordu
Öte yandan Fatih Terim yönetimindeki ilk maçında Panathinaikos, sahasında lig sonuncusu PAS Giannina'yı 2-0 mağlup etti.
70 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, takımının üst direğe ve kale çizgisine çarpan toptan sonra hakemlerle diyaloğa girerek gol çizgisi teknolojisine sahip olup olmadıklarını sordu.
Ayrıca Terim, maç esnasında yedek kulübesine doğru gelen topa yaptığı estetik dokunuş, Komşu ülkenin basınında da geniş yer buldu. Terim'in bu dokunuşuyla ilgili Yunanlar, "Bazı şeylerin yıllar geçse de değişmediğini gösterdi." yorumunu yaptı.
"Hasrete son vereceğiz"
Panathinaikos kariyerine galibiyetle başlayan Fatih Terim, maç sonu şöyle konuştu:
Çok tempolu oynamaya çalıştık. On dört yıldır bir şampiyonluk kazanamadık. Taraftarımızın da desteğiyle buna son vereceğimizi düşünüyorum. Savunma ve orta sahaya takviyeler düşünüyoruz.
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