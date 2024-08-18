Ancelotti’den Arda Güler’e antrenmanda övgü Mallorca - Real Madrid karşılaşması öncesi, Arda Güler’in antrenmanda sergilediği performans Ancelotti’den tam not aldı.

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Haber Merkezi

Mallorca ile Real Madrid arasında 18 Ağustos Pazar günü saat 22.30’da oynanacak karşılaşma öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid’in genç yeteneği Arda Güler, antrenmanda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

ANTRENMANDA ŞIK PAS

Antrenman sırasında attığı şık pas sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda’yı tebrik etti.

Ancelotti’nin bu övgüsü, genç oyuncunun moralini yükseltti ve takım arkadaşları arasında da büyük beğeni topladı.

Arda Güler’in bu hareketinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu ve futbolseverler arasında büyük ilgi gördü.

Real Madrid, Mallorca karşısında galibiyet hedeflerken, Arda Güler’in performansı merakla bekleniyor.