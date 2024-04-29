Ancelotti'nin Harry Kane'i veto ettiği ortaya çıktı Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin geçen yaz Harry Kane'i istediği ancak başkan Florentino Perez'in bu transferi veto ettiği belirtildi.

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Bayern Münih'in golcü futbolcusu Harry Kane'in, Real Madrid tarafından veto edildiği ortaya çıktı.

Relevo'da yer alan habere göre; Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, geçen yıl Karim Benzema'nın ayrılmasının ardından Kane'in transferini istedi.

Ancelotti'nin, transfer listesinde Kane'in adını Jude Bellingham'dan bile öne yazdığı öne sürüldü. Ancak Florentino Perez'in, Kane transferini veto ettiği kaydedildi.

Mbappe için veto

Perez'in, gelecek yıl (bu yaz) Kylian Mbappe ile bonservissiz bir şekilde sözleşme imzalamak istediği ve bu nedenle Kane'in transferini veto ederek takımın bir sezon boyunca gerçek bir 9 numara olmadan oynamasına neden olduğu vurgulandı.

Bu sezon performansı

Real Madrid'e transfer olmayan Kane, geçen yaz Tottenham'dan Bayern Münih'e 95 milyon euro bonservis karşılığında imza atmıştı. İngiliz yıldız, bu sezon yeni takımında 42 maçta 42 gol ve 13 asistlik performans ortaya koydu.

Rakip olacaklar

Kane, Bayern Münih formasıyla Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinde Real Madrid'in rakibi olacak.