Anderson Talisca sezonu kapattı Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, Anderson Talisca'nın sakatlık nedeniyle sezonu kapatmasının ardından zora düştü.

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Al Nassr, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın sakatlığıyle sarsıldı.

Al Riyadiya gazetesinde yer alan habere göre; bir kas sakatlığı yaşayan ve ameliyat olmak mecburiyetinde olan Anderson Talisca'nın en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı ve sezonu kapattığı öne sürüldü.

Cristiano Ronaldo'dan sonra Al Nassr'ın en golcü ismi olan Anderson Talisca'nın yokluğunda formsuz Sadio Mane'nin oynayacağı ve bu durumun da Al Nassr teknik direktörü Luis Castro için düşündürücü olduğu vurgulandı.

25 maçta 29 gole etki

Anderson Talisca, bu sezon oynadığı 25 maçta 25 gol atıp 4 asist yaptı ve takımının Ronaldo'dan sonra en efektif oyuncusu oldu.

Al Nassr hedeflerinden uzakta

Al Nassr, 22 haftası geride kalan Suudi Arabistan Pro Lig'de Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'in 9 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Suudi ekibi, Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ise ilk maçta Al Ain'e 1-0 kaybetti ve rövanş öncesi dezavantajlı duruma düştü.