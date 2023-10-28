Anderson Talisca yıldızlaştı, Al Nassr kazandı Suudi Arabistan Ligi'nin 11. haftasında Anderson Talisca'nın iki gol attığı maçta Al Nassr, Al Fayha'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

ensonhaber.com

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde Al Fayha ile Al Nassr karşı karşıya geldi.

King Fahd International Stadyumu'nda oynanan maçı Al Nassr 3-1'lık skorla kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 50 ve 61. dakikalarda Anderson Talisca, 74. dakikada ise Otavio attı. Al Fayha'nın golü 66. dakikada Al Shuwaish'ten geldi.

Talisca, 13. golünü attı

Talisca'nın attığı ilk golde asisti Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo yaptı.

Brezilyalı oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda 13. kez fileleri havalandırdı ve 2 de asist yaptı.

Al Nassr, 25 puana yükseldi

Bu sonuçla birlikte Al Nassr, puanını 25'e yükseltti. Al fayha ise 14 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Al Nassr, Khaleej'i ağırlayacak. Al Fayha ise Al Tai'e konuk olacak.