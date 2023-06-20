Anderson Talisca'dan itiraf: Gördüğüm en iyi hoca Jorge Jesus Anderson Talisca, Benfica'da birlikte çalıştığı Jorge Jesus'un kariyerinde çalıştığı en iyi teknik adam olduğunu söyledi.

Al Nassr'da kariyerine devam eden Anderson Talisca, Benfica'da birlikte çalıştığı Jorge Jesus için övgü dolu ifadeler kullandı.

Talisca, Jesus'un kariyerinde çalıştığı en iyi teknik direktör olduğunu söyledi. 29 yaşındaki futbolcu ayrıca, Brezilya Milli Takımı ile adı geçen Jesus'un doğru isim olduğunu kaydetti.

"En iyi hoca Jesus'tu"

Talisca, "Jesus, kariyerim boyunca çalıştığım en iyi teknik direktör. Birçok antrenörle çalıştım ama açık ara en iyisi Jorge Jesus'tu." dedi.

"Jesus'un mizacının şakası yok o kazanan biri"

Flamengo'da olduğu gibi Brezilya Milli Takımı'nda da çok iyi işler yapabilir. Çok çalışkan, çok doğru bir isim. Kazanan biri, bir baba gibi ve sporcularla iletişim kurmada çılgın bir tarzı var. Jesus'un mizacının şakası yok ama o kazanan biri.

"Jesus bir psikopat"

Talisca, ayrıca Jesus'un mesleğini yoğun bir şekilde yaşadığı için Portekizli teknik adam hakkında "bir psikopat" tanımlamasında bulundu.

Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nda çok iyi işler yapacağını vurgulayan Talisca, ayrıca birkaç Brezilyalı antrenörün de Milli takım'da başarılı olabileceğini aktardı.

Jesus'un adı birçok takımla anılıyor

Jorge Jesus'un adı, Brezilya Milli Takımı'nın yanı sıra Suudi Arabistan Milli Takımı'yla da anılıyor.

Öte yandan Brezilya'dan Globo, geçtiğimiz günlerde Brezilya'nın Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti ile anlaşma sağladığını öne sürmüştü.